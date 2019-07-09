نيودلهي 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واساستقبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في العاصمة نيودلهي اليوم, وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الهند.وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف القطاعات بما يضمن تحقيق تطلعات البلدين، بالإضافة إلى استعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:32ت م0182