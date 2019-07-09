عام / مدير شرطة مكة المكرمة يُكرّم عددًا من منسوبي شرطة جدة
الثلاثاء 1440/11/6 هـ الموافق 2019/07/09 م واس
جدة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس
كرّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي ، عدداً من منسوبي إدارة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة نظير الدور البارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخرًا , ناقلًا لهم تحيات معالي مدير الأمن العام وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.
وثمن اللواء العتيبي لمعالي مدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي شرطة منطقة مكة المكرمة , مؤكداً عزم رجال الأمن المخلصين على المُضيّ قُدماً في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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17:35ت م
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