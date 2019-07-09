نيويورك 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم على انخفاض، متأثرة بفعل مخاوف بشان أثر النزاع التجاري الممتد منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين على أرباح الشركات وكذلك تقلص التوقعات بإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.ونزل مؤشر "داو جونز" الصناعي 81.02 نقطة أو 0.30 بالمئة عند الفتح إلى 26725.12 نقطة، وفتح مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" متراجعًا 10.43 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 2965.52 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 36.97 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 8061.41 نقطة.// انتهى //17:37ت م0185