اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.24%
الثلاثاء 1440/11/6 هـ الموافق 2019/07/09 م واس
بيروت 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.24% أي ما يعادل 2.5 نقطة، ليقفل عند مستوى 855.48 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 11 ألفاً و 905 أسهم بقيمة 290 ألفاً و 480 دولاراً نفذت خلال 18 صفقة.
كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 476 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و 496 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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18:00ت م
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