بيروت 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.24% أي ما يعادل 2.5 نقطة، ليقفل عند مستوى 855.48 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 11 ألفاً و 905 أسهم بقيمة 290 ألفاً و 480 دولاراً نفذت خلال 18 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 476 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و 496 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:00ت م0189