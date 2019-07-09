عـدن 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسبحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح اليوم في عدن مع مدير مكتب الأوتشا في اليمن سبستيان تريف، تنفيذ مشاريع دعم سبل العيش بقيمة إجمالية أولية 400 مليون دولار، في المحافظات كافة.وأكد الوزير اليمني خلال اللقاء أهمية أن تشمل البرامج والمشاريع المستقبلية للمنظمات الأممية كل المحافظات اليمنية دون استثناء, وضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة في تنفيذ التدخلات الإنسانية في اليمن، كونها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، وأن التعامل مع أي ميليشيات في هذا الإطار مخالف للقوانين الدولية.وجرى في اللقاء وضع الرؤى الأولية لاستكمال تنفيذ مبدأ لا مركزية العمل الاغاثي من خلال فتح مكاتب رئيسية بصلاحيات موسعة في المكلا وتعز ومأرب، للعمل على الارتقاء بالعمل الإغاثي، وسرعة إيصال المساعدات إلى المستحقين.من جهته، أوضح مدير مكتب الأوتشا أن المبلغ الذي رصدته المنظمة لمشاريع دعم سبل العيش والبالغ 400 مليون دولار سيشمل جميع المحافظات اليمنية وأن المنظمة بصدد تطبيق لا مركزية العمل الإغاثي وافتتاح مكاتب في تعز ومأرب والمكلا، لتسهيل عمل المنظمات في جميع المحافظات.// انتهى //18:36ت م0192