عام / "الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
الثلاثاء 1440/11/6 هـ الموافق 2019/07/09 م واس
نجران 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليه 2019 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة ، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 10 من صباح الغد .
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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18:46ت م
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