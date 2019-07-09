الدمام 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليه 2019 م واسبدأت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس وبمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب بتدريب 22 فتاة من فتيات الأسر المستفيدة من جمعية البر بالمنطقة الشرقية على صناعة المونتاج والأفلام الوثائقية والبرامج المهارية والحرفية ، وذلك بمقر الجمعية الرئيس بالدمام .وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان أن هذه هي النسخة الثانية لملتقى رائدات البر للسنة الثانية على التوالي ، مبيناً أن البرنامج ستقوم عليه متطوعات سيعملن 100 ساعة تطوعية لتقديم 10 برامج تدريبية تستمر على مدار 3 أسابيع، سيقدمن خلالها برامج الإلقاء والكتابة الروائية وصناعة الأفلام والمونتاج والحرف اليدوية الشعبية ومهارات تزيين الحلويات وفن الإتكيت والتمكين نحو سوق العمل.وأشار إلى أن الملتقى يستهدف فتيات الأسر المستفيدة من الجمعية ممن تتراوح أعمارهن بين 18 وحتى 24 عاماً ، مؤكدا أن البرامج التدريبية المقدمة لهذه الفئات العمرية جاءت بناء على دراسة لاهتماماتهن ورغباتهن .من جهتها أفادت مديرة الفرع النسائي بالجمعية الدكتورة فاطمة البخيت أن الملتقى قد شهد هذا العام زيادة في عدد الفتيات المشاركات، مبينة أن هناك عدد من الفتيات الملتحقات بالملتقى العام الماضي تم إلحاقهن بفرص وظيفية بعد تأهيلهن وتدريبهن بالملتقى ما كان له الدافع الأكبر وراء إطلاق البرنامج لعامه الثاني، مؤكدة أهمية استمرار مثل هذه البرامج التي تحظي بإقبال وتفاعل المستفيدات وتضمن تأثير التحول التنموي عليهن وعلى أسرهن .// انتهى//18:46ت م0194