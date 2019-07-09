لندن 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسالتقت وزيرة الشؤون الأفريقية في الحكومة البريطانية هاريت بالدوين اليوم, في لندن وزير الدولة للشؤون الأفريقية اليوغندي هنري أوكيلو.وجرى خلال اللقاء بحسب بيان الخارجية البريطانية مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها, إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:47ت م0195