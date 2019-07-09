بيروت 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن 30 % من النازحين الفلسطينيين من سوريا يصنفون كضعفاء للغاية.ونوهت في تقرير نشر اليوم أن 31 % من النازحين الفلسطينيين من سوريا المسجلين هم أفراد في أسر تعيلها نساء، مما يزيد من ضعفهم.وأوضحت الوكالة الأممية أن النازحين يستمرون في الاعتماد على خدمات الأونروا بسبب ضعفهم الشديد ونقص القدرة على الوصول إلى الفرص الاقتصادية الأخرى، ويعانون من أوضاع معيشية غاية في السوء.// انتهى //19:19ت م0198