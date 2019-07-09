لندن 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسسجل الجنيه الإسترليني إنخفاضاً مقابل الدولار الأمريكي لأدنى مستويات منذ ما يقارب عامين.وتداول الباوند في أسواق المال اللندنية اليوم عند 1.24513 مقابل العملة الأمريكية، مقارنة مع أدنى مستوى له عند 1.24523 منذ يوليو 2017م.وعزت مصادر إعلام محلية ذلك الإنخفاض لتراجع الطلب على مبيعات التجزئة مع إقتراب موسم الإجازات.// انتهى //19:56ت م0206