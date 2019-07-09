الرياض 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسيعقد مجلس التجارة الإلكترونية غداً الأربعاء اجتماعه الخامس تزامنًا مع صدور نظام التجارة الإلكترونية لتنسيق الجهود المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بين الجهات ذات العلاقة وتوزيع المهام ومناقشة خطط التنفيذ.ويرأس معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي المجلس الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على تشكيله ليسهم في نمو منظومة أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيزها التي تعدّ أحد الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحوّل الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال خلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين.وأُنشىء المجلس بعضوية 13 جهة حكومية و 3 ممثلين من القطاع الخاص بهدف توحيد الجهود والتركيز على عدد من المجالات منها : الخدمات اللوجستية والمدفوعات الرقمية, بالإضافة إلى تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك ومواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي.ويعمل المجلس على تنفيذ 39 مبادرة متنوعة تسهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية ودعم الأنظمة والتشريعات المتعلّقة بها وتمكين نظم المدفوعات والخدمات البريدية واللوجستية وتحفيز الإبداع في عدد من المجالات وتقديم حزمة من الخدمات التي تمكّن المنشآت المتوسّطة والصّغيرة من الدخول بالمجال.// انتهى //20:21ت م0207