إسلام أباد 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسأكّد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع اليابان.وأضاف خلال لقائه اليوم في القصر الرئاسي بإسلام أباد السفير الباكستاني الجديد المعين لدى اليابان امتياز أحمد أن باكستان حريصة على دعوة الشركات اليابانية للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في مختلف المجالات.وقال :إنّ اليابان يعدّ صديقا موثوقاً لباكستان، ويمكن للبلدين الحفاظ على التعاون الوثيق لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.كما حثّ الرئيس علوي السفير الجديد على بذل مساعيه لتعزيز العلاقات بين البلدين.// انتهى //20:24ت م0208