الباحة 06 ذو القعدة 1440هـ الموافق 09 يوليو 2019م واساختتمت جمعية معين للتنمية الأسرية بالباحة بالشراكة مع جمعية البر الخيرية بناوان اليوم الدورة السنوية المقدمة للشباب المقبلين على الزواج، في قاعة التدريب بمكتب الدعوة بناوان.ونوه رئيس جمعية البر بناوان عبد الرحمن الشدوي ‏بجهود جمعية معين التي تقيم الدورة الخامسة بالتعاون مع الجمعية, حيث إنها رائدة في مجال التربية والأسرة, حاثاً الشباب على الاستفادة من هذه الدورات المهمة التي تعني بمواجهة الحياة، واكتساب الخبرة في التعامل مع القضايا الأسرية والعاطفية، والتي تعالجها هذه الدورات بوجود خبراء ومستشارين أسريين على مستوى عالٍ من الكفاءة وفي نهاية اللقاء تم توزيع الجوائز على المتقدمين.//انتهى//20:25ت م0209