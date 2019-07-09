واشنطن 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على نائبين ومسؤول أمني في حزب الله اللبناني الإرهابي مدعومين من إيران لاستغلالهم النظام السياسي والمالي في لبنان.وطالت العقوبات الأمريكية النائب محمد رعد والنائب أمين شري، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا.وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج " شخصيات سياسية بارزة تابعة لحزب الله، تستغل مناصبها السياسية لتسهيل عمل أجندة حزب الله الخبيثة ودعم إيران".ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إدراج "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب.واتهمت الخزانة الأمريكية النائب أمين شري بالتواصل مع أشخاص على قائمة الإرهاب.// انتهى //21:11ت م0213