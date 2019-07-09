الرياض 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسنظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية حملة التبرع بالدم لصالح جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، وذلك على مدى يومين بمقر ديوان الوزارة في الرياض، ولاقت هذه المبادرة التي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام تفاعلًا كبيرًا من منسوبي ومنسوبات الوزارة من مختلف الوكالات والإدارات والأقسام.وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي إيمانًا بدورها الإنساني والاجتماعي، وحرصها على إشراك منسوبيها في كل ما يمكن أن يعود بالخير على الوطن والمجتمع، خاصة وأن هذه الحملة خصصت للجنود البواسل في الحد الجنوبي.وحققت الحملة رقمًا قياسيًا على مستوى حملات الدم في الجهات الحكومية الأخرى، إذ بلغ عدد المتبرعين 111 متبرعًا .وثمّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على هذه المبادرة، والتسابق الكبير من المتقدمين للتبرع بالدم .يذكر أن الحملة تمّت بالشراكة مع وزارة الصحة ومنصة وتين ومدينة الملك سعود الطبية ومدينة الملك فهد الطبية .// انتهى //21:20ت م0215