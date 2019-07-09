واشنطن 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسوجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا جديدًا إلى إيران اليوم, ودعاها لأن تكون حذرة جدًا.وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض :" إيران تقوم بالكثير من الأمور السيئة, ويجدر بها أن تكون حذرة جدا"، وذلك ردًا على سؤال حول وقف إيران التقيّد ببعض التزاماتها المدرجة في الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.يذكر أنّ النّظام الإيراني أعلن يوم أمس أنه سيزيد نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4,5 بالمئة على الأقل، في حين أنّ الاتفاق الموقع في فيينا عام 2015م يحدّد نسبة 3,67 % سقفًا للتخصيب.// انتهى //21:28ت م0216