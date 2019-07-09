جدة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في الجمهورية اليونانية.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية اليونانية الصديق.// انتهى //22:07ت م0219