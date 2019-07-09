جدة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لدولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في الجمهورية اليونانية.وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية اليونانية الصديق.// انتهى //22:08ت م0220