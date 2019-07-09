رياضي / سحب قرعة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم الثلاثاء المقبل
الثلاثاء 1440/11/6 هـ الموافق 2019/07/09 م واس
الرياض 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس
تُجرى يوم الثلاثاء المقبل قرعة مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2019-2020، وذلك في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض.
وستقام المسابقة بمشاركة 24 فريقًا، سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين وذلك وفقًا لنتائج الفرق خلال الموسم الرياضي الماضي.
والأندية المشاركة في الدوري هي: القيصومة وهجر والوشم والعروبة والجندل والحجاز والسد والخلود ووج والساحل والشرق والعربي والدرع والأخدود والجبيل وعرعر وعفيف والدرعية والصقور والرياض والصفا والروضة والانتصار والأنوار.
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22:38ت م
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