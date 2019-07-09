الرياض 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسواصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات في مدينة الظهران اليوم تدريباته اليومية في معسكره الحالي الذي يمتد حتى 31 يوليو الجاري، ويمثل المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لتصفيات غرب آسيا المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا 2020.وأجرى المنتخب تدريباته في صالة قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا الذي عمد على تقسيم الحصة التدريبية إلى فترتين (صباحية ومسائية)، إذ أدى اللاعبون خلال تدريبات الفترة الصباحية في صالة الحديد تمارين تقوية للعضلات وزيادة الجرعات اللياقية، فيما خصصت تدريبات الفترة المسائية لتمارين تكتيكية وفنية طبق من خلالها اللاعبون عدداً من الجمل باستخدام الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء الحارس غازي بخش الذي فضل الجهاز الفني إراحته بناء على توصية أخصائي العلاج الطبيعي ناصر العيسى لشعوره بشد في العضلة الخلفية.//انتهى//22:50ت م0224