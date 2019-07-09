موسكو 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم في سلوفاكيا نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، وذلك على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول أعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في أوكرانيا وقضايا التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي.// انتهى //23:35ت م0226