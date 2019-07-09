رام الله 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه في رام الله اليوم رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكينشوب ومديرة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة رند سلمان، لمتابعة المباحثات التي أجراها مع مدير عام منظمة الصحة العالمية خلال زيارته التي أجراها مؤخرًا إلى جنيف.وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة الفلسطينية بضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تسيير 5 شاحنات من الأدوية والمستهلكات الطبية إلى القطاع، بالإضافة إلى استمرار دعم مستشفيات القدس في ظل الحصار المالي التي تواجهها وانخفاض المساعدات الخارجية.// انتهى //23:42ت م0229