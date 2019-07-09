إسلام آباد 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي التزام بلاده بأداء دورها كعضو فاعل في منظمة الكومنولث البريطانية.وأضاف في تصريح صحفي أدلى به اليوم في إسلام آباد قبيل توجهه إلى بريطانيا أنه سيقود الوفد الباكستاني في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الكومنولث البريطانية تلبية لدعوة تلقاها من نظيره البريطاني.وأوضح أنه سيعقد على هامش الاجتماع الاستثنائي في لندن اجتماعات ثنائية مع نظرائه من باقي الدول الأعضاء في منظمة الكومنولث لبحث العلاقات الثنائية.// انتهى //23:43ت م0230