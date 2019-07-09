نانسي 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسحقق الإيطالي إيليا فيفياني اليوم المرحلة الرابعة للنسخة الـ106 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية في حين احتفظ الفرنسي جوليان ألافيليب بالقميص الأصفر.وقطع فيفياني مسافة المرحلة الرابعة التي ربطت رينس ونانسي والبالغة 5ر213 كلم، بزمن بمعدل وسطي بلغ 46,1 كلم/ساعة متقدما على النرويجي الكسندر كريستوف والأسترالي كاليب إيوان.وتقام المرحلة الخامسة غدًا الأربعاء بين سان ديي دي فوج وكولمار وتمتد عل مسافة 5ر175 كلم.// انتهى //23:53ت م0232