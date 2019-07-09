الرياض 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسأجرت المجموعة الثانية من لاعبي الفريق الكروي الأول اليوم برنامج الفحص الطبي الاعتيادي في مركز الأمير سلطان التكافلي، وذلك ضمن المرحلة الأولية لتحضيرات الفريق للموسم الرياضي المقبل.وأدى الفريق الأول لكرة القدم تحضيراته مساء اليوم على ملعب النادي الرديف بقيادة مدرب اللياقة السعودي سلطان القنوي، وانطلقت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقية، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتمارين لياقية وبدنية مكثفة، ثم قسم اللاعبين لثلاث مجموعات طبقت تدريبات فنية منوعة، عمد من خلالها على التمرير السريع من لمسة واحدة، والضغط على حامل الكرة .وشهدت التدريبات مشاركة المحترف الروماني كونستانتين بوديسكو، واللاعب أحمد شراحيلي المنضم حديثًا لصفوف الفريق.// انتهى //23:56ت م0234