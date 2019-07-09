الرياض 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسحقق المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم بطولة اتحاد غرب آسيا عقب فوزه على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم على ملعب الزرقاء في الأردن .وافتتح المنتخب الأردني التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق أدهم الرفاعي، ثم أدرك الأخضر التعادل في الدقيقة 33 عن طريق صالح برناوي، وهدفين في الشوط الثاني عن طريق عبدالعزيز العليوة بالدقيقة 55 وعلي عبدالرؤوف بالدقيقة 64 .وكان المنتخب السعودي للناشئين أنهى الدور الأول من البطولة متصدرا لمجموعته بعد فوزه على العراق بهدف دون رد ، وفوزه على الكويت 6-1، وفي الدور الثاني فاز على المنتخب السوري 3-0، والمنتخب السوري في الدور المتقدم لتحديد صاحب المركزين الثاني والثالث، بينما ضمن الأخضر تحقيق اللقب.وتبقت مواجهة بين الأردن والمنتخب السوري في الدور المتقدم لتحديد صاحب المركزين الثاني والثالث .// انتهى //23:57ت م0235