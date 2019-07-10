الرياض 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسعيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي خالد الثبيتي عضوًا في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.ودعا الاتحاد الآسيوي خالد الثبيتي إلى اجتماع المكتب التنفيذي المقرر انعقاده في أكتوبر المقبل بجمهورية فيتنام.وثمّن الثبيتي ثقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للكوادر الوطنية في التمثيل المشرف للرياضة السعودية في الاتحادات القارية والدولية تجسيدًا لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لشباب ورياضيي الوطن، متمنيًا أن يساهم هذا التعيين في تعزيز نجاحات السعودية في التمثيل القاري.وأعرب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن شكره لدعم اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا على ترشيحه لعضوية المكتب التنفيذي عن اتحاد غرب آسيا.// انتهى //01:28ت م0238