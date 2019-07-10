الخرطوم 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 9 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بوفد من قوى إعلان الحرية والتغيير في الخرطوم في إطار التفاهمات والتشاور حول وثيقة الاتفاق.وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين الكباشي - في تصريحات صحفية عقب اللقاء - أن عملية النقاش حول وثيقة الاتفاق اكتملت وستسلم إلى الأطراف يوم غد الأربعاء للاطلاع عليها بشكل نهائي؛ لتكون جاهزة للتوقيع عليها، مؤكدا بأنه ليس هناك ما يستدعي القلق ، مطمئنا الشعب السوداني بأن الأمور تمضي بصورة جيدة مع قوى إعلان الحرية والتغيير.//انتهى//01:32ت م0239