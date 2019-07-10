عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/11/7 هـ الموافق 2019/07/10 م واس
الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يرحب بحجاج بيت الله.. ويوجه كافة القطاعات لخدمتهم
القيادة تهنئ رئيس وزراء اليونان
أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية
أمير الرياض بالنيابة يشرف حفل عشاء عمدة نائب موسكو
لجنة الحج تستعرض الخطط التنفيذية ومشروعات العاصمة المقدسة والمشاعر
السديس يؤكد العمل على تذليل الصعاب لحجاج بيت الله الحرام
تحديد الاحتياجات التنموية في مناطق المملكة
ترمب يتسلم أوراق اعتماد سفيرة خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة
«إغاثي الملك سلمان» يوزع سلالاً غذائية في المحافظات اليمنية
«التحالف»: سنعرض الأدلة الدامغة لمحاولة «الحوثي» استهداف إحدى السفن في البحر الأحمر
وزير الخارجية يستقبل سفراء تونس والمكسيك وقبرص
الشورى يستحث "البلدية" لحصر المواقع المتضررة من سوء تصريف الأمطار
الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع حوثية في الحديدة
«حوثنة» المناصب.. تقضي على كبار مسؤولي حكومة الانقلاب
العراق: ضبط معامل تفخيخ وصواريخ كاتيوشا
ترمب ممتعض من ماي والسفير البريطاني في واشنطن
أميركا وفرنسا: لا نووي لطهران
الرئيس الأميركي يوجّه تحذيرًا جديدًا لإيران
الصين تطالب أميركا بإيقاف صفقة تايوان
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