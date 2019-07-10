الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يرحب بحجاج بيت الله.. ويوجه كافة القطاعات لخدمتهمالقيادة تهنئ رئيس وزراء اليونانأمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي للخطوط الحديديةأمير الرياض بالنيابة يشرف حفل عشاء عمدة نائب موسكولجنة الحج تستعرض الخطط التنفيذية ومشروعات العاصمة المقدسة والمشاعرالسديس يؤكد العمل على تذليل الصعاب لحجاج بيت الله الحرامتحديد الاحتياجات التنموية في مناطق المملكةترمب يتسلم أوراق اعتماد سفيرة خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة«إغاثي الملك سلمان» يوزع سلالاً غذائية في المحافظات اليمنية«التحالف»: سنعرض الأدلة الدامغة لمحاولة «الحوثي» استهداف إحدى السفن في البحر الأحمروزير الخارجية يستقبل سفراء تونس والمكسيك وقبرصالشورى يستحث "البلدية" لحصر المواقع المتضررة من سوء تصريف الأمطارالجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع حوثية في الحديدة«حوثنة» المناصب.. تقضي على كبار مسؤولي حكومة الانقلابالعراق: ضبط معامل تفخيخ وصواريخ كاتيوشاترمب ممتعض من ماي والسفير البريطاني في واشنطنأميركا وفرنسا: لا نووي لطهرانالرئيس الأميركي يوجّه تحذيرًا جديدًا لإيرانالصين تطالب أميركا بإيقاف صفقة تايوان// يتبع //06:02ت م0003