وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (حظر الألعاب المروجة للعنف ) : الألعاب الإلكترونية التي تحث على العنف والتنمر والإرهاب عديدة على رأسها اللعبة الشهيرة «بابجي» وهي الأكثر انتشارا في كثير من الأمصار والأقطار في الشرق والـغرب، وقد عمدت بعض الـدول لحظرها كالصين الـتي رأت فيها خطرا داهما يهدد الأطفال والشباب، فمحتوياتها تطرح سلسلة من الأفكار التي تحث على ممارسة العنف والإرهاب بما لا يتناسب مع الأعراف والـقواعد الأخلاقية الصينية، وقد أقدمت الهند على حظر هـذه اللعبة لشغلها أوقات الطلاب والطالبات وصرفهم عن الـدراسة، وحظرتها شركات الإنترنت في الـنيبال بسب تأثيرها علـى الـصحة العقلية وحذر علماء النفس في الأردن بأن هذه اللعبة تشجع على العنف وتخلق الـروح الـعدائية والتنمر الاجتماعي.وتابعت : ونظرا لسلبيات هذه اللعبة على المجتمع السعودي الآمن وإقدام العديد من دول العالم على حظرها فقد أوصى مجلس الشورى بمنع تداول هذه اللعبة بالمملكة نظرا لآثارها السلبية التي لا تخفى على مستخدميها لاسيما شريحة الأطفال والـشباب، فإقرار هـذه التوصية يجنح إلى العقلانية نظير المردودات السلبية لـهذه اللعبة على المجتمع، وقد أقدمت الـعديد من دول العالم على حظرها، ومن المتوقع بالفعل أن يتم حظر تداولها بالمملكة، فعلماء النفس مازالوا يحذرون من مغبة استخدامها فتأثيراتها السلبية النفسية والاجتماعية خطيرة للغاية.وواصلت : وخطر هذه اللعبة الإلكترونية لا يكمن في التشنجات العصبية الحادة التي تظهر على ممارسيها فحسب، بل لها تأثيراتها الخطيرة التي قد تدفع لممارسة العنف وخلق الروح العدائية بين أفراد المجتمع وسريان التنمر الاجتماعي في حياتهم، وملخص هذه اللعبة الخطيرة منذ سريانها في بعض دول الغرب والشرق عام 2017 يتمحور في هـبوط الـلاعبين افتراضيا في جزيرة بمظلات، ثم يبدأون في أرجائها بالبحث عن أسلحة ومعدات ليقتل بعضهم الـبعض الآخر بها والسعي للبقاء على قيد الحياة، ثم فوز بعض اللاعبين على الأغلبية في المرحلة الأخيرة من اللعبة.وختمت : ويبدو بوضوح من خلال تفاصيل هـذه الـلـعبة المحظورة في كثير من دول العالم أنها تدعو للعداونية وبث روح الإرهاب ومحاولـة زرع أسباب الـعنف بين مستخدميها، وهذا يعني فيما يعنيه أنها غير متوافقة إطلاقا مع الأعراف والتقاليد السائدة داخل المجتمعات الـبشرية الـساعية لـنشر عوامل الأمن والاستقرار والطمأنينة بين رعاياها، ومن ثم فإن المحافظة على تلك الأعراف يقتضي حظر هـذه اللعبة لاسيما أن التنظيمات الإرهابية الآخذة في نشر أخطبوطها داخل العديد من المجتمعات البشرية، قد تجد في هذه اللعبة ضالتها المنشودة لنشر أفكارها وأضاليلها وممارساتها الإرهابية بين أطفال تلك المجتمعات وشبابها.// يتبع //06:03ت م0005