وأوضحت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( خدمة ضيوف الرحمن .. شرف لنا ) : يجي ترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلاعهم تصل إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، تأكيدا لموقف المملكة الدائم - قيادة وشعبا - في خدمة ضيوف الرحمن منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود وقيامها بهذا الشرف العظيم لخدمة جميع حجاج بيت الله الحرام.وواصلت : كما أن المشاريع الجديدة والمستمرة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن التي وجه بها الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي تبذل حكومة المملكة الغالي والنفيس في تنفيذها، وآخرها مبادرة طريق مكة التي تعد إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 تحقيقا لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم ، تعتبر إضافات جديدة لتسهيل أداء ضيوف الرحمن لشعائرهم مع التأكيد على مراعاة الحجاج لإخوانهم والالتزام بخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسة أو مذهبية.// انتهى //06:03ت م0006