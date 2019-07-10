نيويورك 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسقالت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إنغا روندا كينغ إنه أمامنا فرصة غير مسبوقة للتحدث مع بعضنا البعض والتعلم من بعضنا البعض لضمان الشمولية والمساواة بين البشر.جاء ذلك في افتتاح المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة تحت شعار "تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة".وأوضحت كينغ أن هذا الاجتماع ليس غاية في حد ذاته بل منصة عالمية لعرض التجارب وإقامة الشراكات، مضيفة أن المناقشات التي ستجري خلال هذا المنتدى ستحيط قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر المقبل، علما بآخر المستجدات على مستوى التحديات وتنفيذ الأهداف السبعة عشرة.وأعربت كينغ عن أملها في أن تعلن جميع الدول والجهات الفاعلة عن إجراءات تسريع أهداف التنمية المستدامة في القمة المقبلة.ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى منتدى عالميا أساسيا لمراجعة النجاحات والتحديات والدروس المستفادة حول تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.// انتهى //06:27ت م0009