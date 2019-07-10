طرابلس 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم اجتماع رئيس المجلس الرئاسي ورئيس لجنة الطوارئ فايز السراج، مع عدد من الوزراء بلجنة الطوارئ، وتم خلال الاجتماع بحث أزمات نقص الوقود، وانقطاع الكهرباء والمياه، وتكدس القمامة، والنازحين، والمتطلبات الطارئة للبلديات الواقعة بمناطق الاشتباكات .وتناولت تصاعد الاشتباكات في عدة محاور على تخوم العاصمة طرابلس، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 1048 شخصًا، بينهم 106 مدنيين و5558 جريحًا، من بينهم 289 مدنيًا، ونزوح أكثر من 120 ألف شخص من مناطق الاقتتال .ورصدت هجمات الجماعات المسلحة على المنشآت الحيوية خلال الفترة الماضية من محطات كهرباء وإغلاقها ، وكذلك التعدى على منظومة النهر الصناعي مما أدى إلى قطع المياه عن العاصمة وعدة مدن في المنطقة الوسطى والغربية، داعية المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق القيام بواجبها الأمني لحماية منشآت الدولة ومشاريعها.وبينت رفع منطقة سبها العسكرية حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى نتيجة المخاطر المحدقة عقب تهديد تنظيم داعش الإرهابي حياة الناس في الجنوب الليبي، وأهابت بكافة منتسبيها من ضباط وضباط صف وعسكريين ضرورة الالتحاق بوحداتهم والغرف الأمنية الفرعية.ونقلت صحف ليبيا دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «كل الأطراف» في مدينة مرزق جنوب غرب البلاد إلى ضبط النفس والوقف الفوري للاقتتال بالمدينة.// انتهى //07:18ت م0010