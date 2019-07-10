الخرطوم 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم اكتمال صياغة الوثيقة النهائية للاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري أمس ومن المقرر أن تُسلم اليوم إلى الطرفين العسكري و التغيير للمُراجعة تمهيداً للتوقيع عليها في احتفال وطني كبير.واهتمت بتشكيل مجلس الأمن الدولي لجنة لمتابعة الأوضاع في السودان، عملاً بالقرار 1591 (2005).وتابعت تأكيد المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتوانى في التصدي للمحاولات الإرهابية للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، واستهدافها للملاحة البحرية والتجارة العالمية .ونشرت صحف الاربعاء اعلان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن 30 % من النازحين الفلسطينيين من سوريا يصنفون كضعفاء للغاية .وسلطت الضوء على تحدى زعيم حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا رئيس الوزراء المقبل بتنظيم استفتاء جديد حول بريكست، مؤكداً أنه سيسعى من جهته للبقاء في الاتحاد الأوروبي.// انتهى //08:59ت م0015