نجران 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واستابعت لجنة توطين الوظائف بنجران، قرار التوطين بالمستشفيات والمستوصفات الخاصة بالمنطقة ،للتأكد من تطبيق القرار، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.وأفاد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة 30 منشأة، وحصرت 32 فرصة عمل لشغلها بالكوادر الوطنية، فيما بلغ عدد الموظفين بالنشاط 93 موظفاً سعودياً و 79 موظفة سعودية.دعا الدوسري أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف السعوديين تفاديا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.// انتهى //09:34ت م0018