الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأعلنت جامعة الملك سعود توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء) بمرتبة (أستاذ مساعد, أستاذ مشارك أستاذ) وأخرى بمسمى (معيد) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل في عدة كليات داخل الجامعة، وتشمل كلية (العمارة والتخطيط، الحقوق والعلوم السياسية، إدارة الأعمال،الآداب، العلوم الطبية التطبيقية).وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة، الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/؛ مشيرةً إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 1440/11/11هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 1440/11/22هـ.// انتهى //10:29ت م0028