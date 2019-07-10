حائل 7 ذو القعدة 1440هـ الموافق 10 يوليو2019م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل الأحد المقبل، دورات علمية بعنوان "شرح القواعد الأربع" و "شرح الأصول الثلاثة" و" شرح كتاب التوحيد " يقدمها مشعل بن حمود البلوي بعد صلاة الفجر بجامع الراجحي.وتأتي الدورات التي تستمر اثني عشر يوماً ويتم من خلالها توزيع المتون وشهادات للحضور ضمن برنامج مجالس العلم ومناشط المكتب التوجيهية.// انتهـى//10:32ت م0029