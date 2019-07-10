عام / المكتب التعاوني في جنوب حائل ينظم دورات علمية
الأربعاء 1440/11/7 هـ الموافق 2019/07/10 م واس
حائل 7 ذو القعدة 1440هـ الموافق 10 يوليو2019م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل الأحد المقبل، دورات علمية بعنوان "شرح القواعد الأربع" و "شرح الأصول الثلاثة" و" شرح كتاب التوحيد " يقدمها مشعل بن حمود البلوي بعد صلاة الفجر بجامع الراجحي.
وتأتي الدورات التي تستمر اثني عشر يوماً ويتم من خلالها توزيع المتون وشهادات للحضور ضمن برنامج مجالس العلم ومناشط المكتب التوجيهية.
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10:32ت م
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