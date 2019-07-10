طوكيو 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسانخفض مؤشر الأسهم اليابانية القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم وتحرك في نطاق ضيق مع ترقب مستثمرين شهادة مهمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن الاقتصاد الأمريكي.وأغلق المؤشر نيكي متراجعا 0.15 % عند 21533.48 نقطة.ونزل سهم فانوك 2.1 % وتراجع سهم ياسكاوا الكتريك 1.5 % ونزل سهم كينيس كورب 0.7 %.ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 % إلى 1571.32 نقطة, وفاقت الأسهم الخاسرة تلك الرابحة بواقع 1297 إلى 764.// انتهى //10:35ت م0030