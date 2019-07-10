الباحة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأعلنت جامعة الباحة اليوم، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، أسماء المقبولين بالدفعة الأولى بالجامعة للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1440 / 1441 هـ.ودعت العمادة المقبولين تأكيد قبولهم خلال 72 ساعة, حيث لا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، كما أنه لا يتطلب أيضاً مراجعة العمادة، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على نتائج القبول من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة.// انتهى //10:48ت م0035