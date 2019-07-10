الباحة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واستواصل الكلية التقنية بالباحة فعاليات المهرجان التقني الصيفي "هواية ومهارة"، تحت إشراف صندوق المتدربين الرئيسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.ويتضمن المهرجان الذي يقام في الكلية التقنية بالباحة وقسم الحاسب الآلي ببلجرشي، عدد من البرامج التقنية والمهنية والبرامج التوعوية والرياضية، التي تهدف إلى حفظ أوقات شباب المنطقة وتوعيتهم بالأعمال المهنية والتقنية والدور الذي تؤديه هذه الأعمال لتحقيق رؤية اقتصاد مزدهر ووطن طموح.يذكر أن عدد الملتحقين بالمهرجان حتى الآن بلغ 64 مستفيداً، يتم تدريبهم على 11 برنامجاً تقنياً، وبرامج رياضية وترفيهية عديدة، وبعض الندوات التوجيهية والتثقيفية.// انتهى //10:51ت م0036