الدمام 7 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل، توافر 100 وظيفة شاغرة للسعوديين، لتعليم القرآن الكريم، مشيرة إلى أن المؤهل العلمي المقبول للمتقدم لا يقل عن الشهادة الثانوية، إضافة إلى إتقانه تلاوة القرآن الكريم، مع اجتيازه المقابلة الشخصية، وحضوره برنامج تأهلين المعلمين.كما أعلنت الجمعية توافر وظائف مدير تنمية الموارد المالية، وأخصائي موارد بشرية، ومشرف الجودة الشاملة، وفني صيانة الحاسب الآلي، وإداريين في مجال العلاقات العامة، وتنمية الموارد المالية، والمالية، والجودة، وتقنية المعلومات، إضافة إلى سائقين وحراس مدارس.ودعت الجمعية الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم عبر موقعها على الإنترنت.// انتهى //10:55ت م0037