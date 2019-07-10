الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأقيمت مساء أمس ورشة الخط العربي وذلك ضمن فعاليات الليالي الصيفية التي تنظّمها جمعية الثقافة والفنون بالطائف بحضور عدد من الزوار ومحبي الخط العربي ومشاركة بعض الخطاطين.بعد ذلك انطلقت الأمسية الشعرية التي نظّمها المنتدى الثقافي بالجمعية بمشاركة عدد من الشعراء الذين قدّموا مجموعة من القصائد في مختلف الأغراض الشعرية.يذكر أن فعاليات الليالي الصيفية بجمعية الثقافة والفنون بالطائف تواصل فعاليتها، حيث سيقام مساء اليوم، ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي ومعرض يتضمّن عدداً من الصور الفوتوغرافية لمصوري ومصورات الطائف، كما سيقام حفلاً شعبياً ضمن الفعاليات المصاحبة.// انتهى //10:59ت م0038