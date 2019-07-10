الباحة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واساستقبلت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة أمس, مرشحي الوظائف الإدارية والفنية التي تقدموا على هذه الوظائف من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالباحة مرعي بن سعد القرني، أن تم استقبال المرشحين، البالغ عددهم على مستوى منطقة الباحة 134 مرشحاً، حيث تم تهيئة مقرات الاختبارات التي تستمر على مدى يومين، وتشكيل اللجنة المعنية بالتنسيق والمتابعة واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لخدمة المتقدمين.// انتهى //11:03ت م0042