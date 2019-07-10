جدة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسقام المدير العام اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مساء أمس، بجولة تفقدية في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للوقوف على استعدادات قوة جوازات الحج بالمطار، وكان في استقباله قائد قوة جوازات الحج في المطار العقيد سليمان بن محمد اليوسف.وقد شملت الجولة منصات الجوازات والتأكد من توافر جميع الاحتياجات اللازمة من الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة لإنهاء إجراءات قدوم ضيوف بيت الله الحرام.ووقف اللواء اليحيى على معمل كشف تزوير الوثائق والمستندات، وكذلك نقاط الدعم الفني والنهايات الطرفية، حاثاً العاملين إلى بذل أقصى الجهود وإظهار حسن التعامل في استقبال وإنهاء إجراءات الحجاج، وعكس الصورة المشرفة في خدمة هؤلاء الضيوف القادمين لإداء مناسك الحج.رافق مدير عام الجوازات أثناء الزيارة كل من مساعد قائد قوات الجوازات لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل، ومساعد قائد قوات الجوازات للشؤون الإدارية اللواء خالد بن محمد الهويش.// انتهى //12:00ت م0055