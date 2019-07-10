تونس 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تركيزها على الشأن الداخلي في ظل إخفاق مجلس نواب الشعب في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد، تزامنًا مع اقتراب موعد فتح آجال الترشح للانتخابات التشريعية.مغاربيًا، تواصلت الحرب في العاصمة الليبية طرابلس والتهديدات بقصف مدينة بني وليد وسط البلاد وتدميرها واستهداف مطارها.وكتبت أيضًا عن تواصل المظاهرات في الجزائر المطالبة بتغيير النظام وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.عربيًا، رصدت الصحف التونسية تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى تأكيد منظمة التحرير الفلسطينية أن هدم المنازل والمنشآت في القدس والممارسات العنصرية من المستوطنين تنذر بتدهور الوضع في القدس.// انتهى //12:05ت م0058