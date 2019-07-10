الجزائر 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالشأن المحلي مركزة على اجتماع عقده رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مع رئيس الوزراء نورالدين بدوي تمحور حول التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الجامع.وتحدثت عن انتخاب رئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني، متوقعة فوز النائب محمد جميعي من حزب جبهة التحرير الوطني.وواكبت مسيرات طلاب الجامعات الذين تجمع أمس بساحة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائر لتأكيد دعمهم للحوار .وسلطت الضوء على تأكيد وزير الداخلية صلاح الدين دحمون موقف الجزائر الثابت من الأزمة الليبية، لافتة إلى أن الحل السياسي يبقى الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة.// انتهى //12:06ت م0059