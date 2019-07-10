الرباط 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واستوقفت الصحف المغربية الصادرة اليوم عند جهود المغرب المتواصلة لمحاربة الهجرة غير الشرعية من السواحل المغربية نحو اسبانيا، مشيرةً إلى جهود السلطات المغربية في احباط محاولة الهجرة غير الشرعية وتكثيف المراقبة المكثفة للحدود.وتناقلت الصحف اعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تمكن قواته من احباط، محاولة جماعة الحوثي الإيرانية استهداف احدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر.مغاربيًا تابعت الصحف التطورات الميدانية في ليبيا، مشيرة إلى تصاعد حدة الاشتباكات على عدة محاور بمحيط العاصمة طرابلس التي خلفت أكثر من ألف قتيل.كما تابعت الصحف مستجدات الوضع في شمال غرب سوريا حيث تواصل قوات النظام قصفها لمناطق ادلب، ومحيطها مخلفة مزيدا من الضحايا المدنيين.وتناقلت الصحف اعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قد تجاوزت النسب المحددة لها في تخصيب اليورانيوم مما اثار ردود فعل غاضبة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.وتطرقت إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جديدة على وارداتها من هياكل الصلب المشغول من الصين والمكسيك، بدعوى منح الدولتين لمنتجاتهما من الصلب دعما غير عادل.// انتهى //12:17ت م0061