الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسيرعى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2019 في نسخته الثانية، الذي سيعقد خلال الفترة من 10 - 12 سبتمبر 2019، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.ويهدف ملتقى الصحة العالمي، إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في تسهيل وتقديم أفضل الممارسات، التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية في المملكة وتحسينها بما يلبي احتياجات المرضى والسكان.ويُعدُّ الملتقى فرصة واعدة للاطلاع على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية، والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير الرعاية الصحية على مستوى المملكة.وسيقام على هامش الملتقى، مجموعة متنوعة من المؤتمرات، بما في ذلك مؤتمرات التعليم الطبي المستمر (CME)، وتنقسم المؤتمرات بين خمس مؤتمرات إكلينيكية وأربعة مؤتمرات غير إكلينيكية بما في ذلك: طب الطوارئ، إدارة المختبرات، تجربة المرضى، إدارة الجودة، الاشعة الشاملة، بناء المستشفيات، الهندسة الطبية الحيوية، الصحة الرقمية والقادة في قطاع الرعاية الصحية.كما يُعد هذا الملتقى منصة رائدة لجذب المستثمرين ومزودي الخدمات في مجال الرعاية الصحية ،وسيتيح الملتقى للشركاء الاستراتيجيين فرصة الالتقاء لتبادل المعارف والخبرات، والترويج لأحدث الابتكارات في القطاع الصحي.وسيتم خلاله إلقاء الضوء على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية والمستحضرات الصيدلانية والتدريب والتعليم وتقنيات الأجهزة الطبية.ويشمل المعرض على منطقتين جديدتين مخصصتين للمختبرات والابتكار وبناء الرعاية الصحية.يذكر أن المملكة تعد أكبر سوق لمصنعي الأجهزة الطبية ومقدّمي الخدمات والتجار والموزّعين من جميع أنحاء العالم.// انتهى //12:18ت م0062