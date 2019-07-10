أبو عريش 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليه 2019 م واسبدأت أمس دورة "السكرتارية والأعمال المكتبية"، التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبو عريش، بقاعة التدريب بمقر الكلية التقنية في المحافظة، وذلك ضمن البرنامج المتخصص الذي أطلقته اللجنة "لتدريب وتوظيف 50 يتيمًا ويتيمة".ويشارك 30 شابًا في الدورة التي تستمر 15 يومًا، حيث تشمل محاور تدريبية متخصصة عن مفهوم السكرتارية المعاصرة وأهميتها وأنواعها وصفات السكرتير الناجح، وأبرز الاستراتيجيات المستخدمة لخدمة مهام السكرتارية، وكذلك مفهوم إدارة المكاتب، فضلًا عن العديد من المهارات التدريبية والتطبيقات العملية للمتدربين.ويأتي البرنامج وفق اتفاقية التعاون بين اللجنة ومؤسسة الراجحي الإنسانية، وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ فهد العويضة، والكلية التقنية بجازان، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ومؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بجازان، حيث يتضمن تنفيذ دورات تدريبية والبحث عن فرص عمل مناسبة للأيتام وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتنفيذ دورات في الإرشاد المهني والتأهيل لسوق العمل ودورات في المهارات الشخصية والسكرتارية والأعمال المكتبية والحاسب الآلي وسرعة الطباعة، وذلك على مدى أربعة أشهر، ضمن سعي اللجنة لخدمة مختلف فئات المجتمع بمحافظة أبو عريش.// انتهى //12:21ت م0064