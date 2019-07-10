جيزان 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واساستقبل وكيل جامعة جازان للتطوير وريادة الأعمال الدكتور محمد بن محسن الصفحي، بمقر الإدارة العليا بالجامعة اليوم، القنصل العام الفرنسي لدى المملكة مصطفى مهراج والوفد المرافق له.وأبدى القنصل إعجابه بالإمكانات والتجهيزات التي تحتضنها جامعة جازان ومرافق المدينة الجامعية.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بإمكانية التعاون في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتدريبية.وأكد وكيل جامعة جازان للتطوير وريادة الأعمال، أن الجامعة تسعى لإنشاء كلية متخصصة في مجال اللغات، حيث أن اللغة الفرنسية من اللغات الهامة التي ستقوم الجامعة بتدريسها وهو ما يتيح عقد اتفاقيات تعاون في هذا الخصوص، إضافة إلى التعاون في ميدان التاريخ المتعلق بالمسح الآثاري في جزر فرسان مع قسم السياحة والآثار بالجامعة.// انتهى //12:24ت م0065